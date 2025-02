Ilgiorno.it - Illuminazione pubblica, si cambia. Led al posto dei lampioni tradizionali

Operazione risparmio luce a Vimodrone, dopo la revisione della fornitura che ha permesso di tagliare 723 Kwh in un anno, scatta la sostituzione di palicon i led: oggi al 34%. Lavori in tutte le strade, a cominciare dal sottopassaggio Martesana (nella foto). "L’obiettivo è sempre la maggiore efficienza – spiega Silvana Brondoni, assessore alla partita –. Il progetto dimostra che è possibile coniugare efficienza energetica e risparmio in bolletta".