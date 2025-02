Ilrestodelcarlino.it - Il vangelo pop dei Figli del padre: "Proveremo di sicuro a vincere"

Mario, Samuele e Giacomo Cepelli, ovvero papà con due: è questa la formazione della band di Vezzano sul Crostolo, ‘Idel’ che prenderà parte al Sanremo Cristian Music con la canzone ‘Le dieci Vergini’, un titolo che rimanda alla nota parabola evangelica, appunto, delle dieci vergini, metà sagge e metà stolte. "Amiamo cantare e suonare – dice papà Mario – e insieme cantiamo come coristi e solisti nel coro dell’unità pastorale di Puianello e Vezzano. Cerchiamo di tradurre in musica contemporanea dei testi biblici. Ritengo che cantare brani cristiani sia come andare al cuore del canto, della lode". Come vi siete avvicinati alle canzoni cristiane?"Le canzoni che ho scritto, ma mai pubblicato, sono nate nei frammenti di tempo tra mille cambi di pannolini, lavastoviglie, fornelli e stufe sempre accese, oltre alle notti insonni, e il lavoro per cercare, con difficoltà, di arrivare a fine mese.