Il tornado Gaia al Festival Famiglia pronta al ’samba’ | Lei all’Ariston vi stupirà

Sanremo è sempre Sanremo e mentre mancano solo pochi giorni all’inizio della kermesse, l’attesa sale a mille. Nella Bassa Reggiana, tra Guastalla e la vicinissima Viadana, già in provincia di Mantova, la presenza di, tra i big, con il brano ‘Chiamo io, chiami tu’, rappresenta un motivo in più per non non perdere una serata del. "È una ragazza particolarmente intelligente, sensibile, oltre che una cantautrice talentuosa – esordisce Rebecca Lanzi, guastallese, insegnante di fitness, nonché zia acquisita di(Rebecca è la moglie di Cristiano Gozzi, fratello di Dario, padre della cantante, ndr) –. Noi la seguiremo da casa, insieme a tutti gli amici e i parenti, non vediamo l’ora di vedere la sua performance. Faremo un tifo da stadio". "È sempre stata equilibrata, decisa, ferma nelle sue scelte – spiega lo zio Cristiano –, negli ultimi tempi la vediamo un po’ meno perché è sempre impegnatissima col suo lavoro, ma appena può torna dalla sua".