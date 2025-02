Fanpage.it - Il tifoso della Pro Patria non ce l’ha fatta: i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale

Leggi su Fanpage.it

Raffaele Carlomagno, 42 anni, era caduto nel fossato dello stadio di Novara in occasione di un match del campionato di Serie C. Aveva fatto un volo di sette metri e battuto con violenza la testa. Il cordiglio del club: "L'ultimo regalo che ci hai lasciato è stata la donazione degli organi e questo fa capire ancora di più il tuo valore. Ora fai il tifo da lassù per i tuoi biancoblù".