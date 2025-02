Secoloditalia.it - Il terrore arriva dal mare, 17enne attaccata da uno squalo a 100 metri dalla riva, morta sulla spiaggia per le ferite (video)

Ildal, e dagli abissi sale in superficie e a pochi passi: stavolta è successo in Australia, nel Queensland, per l’esattezza a Woorim Beach, a nord di Brisbane, dove una ragazza di 17 anni èin pochi minuti dopo essere statada unoa cento, dove stava nuotando in compagnia degli amici. Ildiventa orrore e dolore, in pochi istanti: e la giovane, secondo quanto reso notopolizia localetragica vicenda, che riportatogravissimeparte superiore del corpo, non ce l’ha fatta ed è spiratanonostante i soccorsi immediati.Australia,da unoa poca distanzaUna tragedia che si è consumata in pochi minuti e sotto lo sguardo pietrificato daldei molti bagnanti, testimoni dello strazio delladilaniata dai morsi del pescecane che non le hanno dato scampo.