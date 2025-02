Ilfogliettone.it - Il telefono sa sempre dove sei: tutta colpa di queste applicazioni | Con un semplice passaggio proteggi la tua privacy

Bisogna fare attenzione quando installiamo o aggiorniamo le app sul nostro cellulare. In pochi passaggiamo la riservatezza. Viviamo in un’epoca in cui ogni nostro movimento può essere tracciato. Gli smartphone, potenti strumenti che semplificano la vita, sono diventati anche dei veri e propri “grandi fratelli” digitali. Grazie alla geolocalizzazione, sannosiamo, quali luoghi frequentiamo e quali percorsi seguiamo.La, un tempo considerata un diritto inalienabile, sembra oggipiù minacciata. La raccolta massiccia di dati sulla nostra posizione, unita a quelli provenienti dalle nostre ricerche online e dalle nostre interazioni sui social network, permette di tracciare un profilo dettagliatissimo di ciascuno di noi.informazioni possono essere utilizzate per scopi commerciali, ma anche per fini meno nobili, come la profilazione e la manipolazione dell’opinione pubblica.