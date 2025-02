Sport.quotidiano.net - Il tecnico smonta la squadra spesso e volentieri: ma i risultati non cambiano per l’apporto del gruppo. Italiano tra record di punti e coop del gol. Ora c’è la Dea in Coppa Italia per fare la storia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Se si volta indietro Vincenzorivede i giorni complicati di Valles, quando in ritiro gli mancava mezzae le certezze di poter replicare una stagione che tutti legittimamente etichettavano come ‘irripetibile’ non albergavano nemmeno nelle teste dei più inguaribili ottimisti. Se guarda attorno a sé oggitocca invece con mano ciò che nel frattempo è diventato il suo Bologna: unache se anche la smonti pezzo per pezzo non cogli una sensibile differenza tra titolari e riserve. Sabato col Como l’hanno decisa De Silvestri e Fabbian, marcatori per una notte che figurano rispettivamente al quindicesimo e al diciassettesimo posto nella classifica dei rossoblù con più minutaggi in campionato. E’ la forza del, la stessa che ha allargato a 14 i soci della ‘erativa del gol’.