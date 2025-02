Sport.quotidiano.net - Il tecnico dei biancazzurri. Mariotti: "Una rosa rivoluzionata. E ora questa squadra ha un’anima»

Ritorno alla vittoria in trasferta (non accadeva dal 23 ottobre). Terza partita consecutiva senza subire gol. Settimo posto in classifica avvicinato e adesso distante appena un punto. Vantaggio sulla zona playout incrementato. Sono diversi i motivi per sorridere per mister Marcoal termine della sfida disputata e vinta dal suo Prato allo stadio Leporaia di San Miniato. "Sono molto orgoglioso del nostro cammino. Abbiamo rivoluzionato lainsieme al direttore sportivo Francesco Virdis, maha- il commento delbiancazzurro - Su 16 partite sotto la mia gestione, in 10 occasioni non abbiamo incassato reti: significa che ci siamo. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, anche perché ci stiamo allontanando dai playout". Non è stato comunque un successo semplice quello ottenuto contro il Tuttocuoio, che all’andata aveva steso i lanieri all’ultimo respiro.