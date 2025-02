Ilrestodelcarlino.it - ’Il sottile peso delle pietre’ in mostra. Piovaccari svela la natura tra gli scatti

All’Hotel Annunziata di Ferrara una nuova esposizione con le fotografie di Luca. La, inaugurata nei giorni scorsi, fino al 28 febbraio. Ilpietre è un titolo evocativo, capace di suggerire il legame intimo trae intervento umano. In questa selezione di immagini si vuole affrontare il tema dellaantropizzata, e cercare un filo conduttore per esplorare il valore intrinseco del paesaggio. Le pietre frantumate come testimoni del tempo geologico e della storia umana sono elementi che conservano memoria. Con questaentra a far parte del progetto Frameflow.