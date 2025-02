Lanazione.it - Il sogno verde di Andrea, agricoltore a domicilio. “Questa è la mia felicità”

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 3 febbraio 2025 – Se il lavoro non c’è diventa inutile piangersi addosso e sperare in una chiamata. Tanto vale mettere in pratica le nozioni imparate a scuola e farle veramente. fruttare. E’la strada che ha intrapresoGhiggini, sarzanese di 27 anni, che dopo aver frequentato la scuola a indirizzo agrario si è concentrato su quanto imparato in aula e lo ha successivamente affinato seguendo i consigli del nonno Ivo fino a rendersi indipendente. Ha impiegato tempo e investito fatica dedicando gli anni della spensierata gioventù ad un progetto agricolo che adesso si chiama Animanon ha un negozio aperto in qualche via del centro e neppure insegne da mostrare ma tanta passione e volontà che lo ha portato a essere un imprenditore agricolo che effettua consegne aoffrendo la sua frutta di stagione.