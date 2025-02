Bergamonews.it - Il sindaco Semperboni: “Temo per il futuro di Lizzola: senza collegamento il mio paese muore”

Valbondione. Intorno al progetto del comprensorio unito Colere-si è diffuso un dibattito che ha invaso la quotidianità degli abitanti dell’alta valle. Tra i sostenitori della proposta di Rsi, ad esporsi maggiormente sulla questione è stato ildi Valbondione Walter.La stazione disorge infatti nel territorio comunale del Comune più settentrionale dell’intera provincia bergamasca. Il primo cittadino, preso di mira nei mesi scorsi con fotomontaggi e adesivi di scherno, sul comprensorio unito non si è sottratto alla polemica social. Rispondendo nella sezione commenti di un post contro il, ha messo nel mirino gli “stronzetti, pseudo ambientalisti e comunisti”.“Non so se il comprensorio unito permetterà adi sopravvivere, ma è l’unica strada percorribile che vedo in questo momento – ammette-.