Ilnapolista.it - Il signorile Gasperini insulta il lavoro altrui, si capisce perché i grandi club non lo vogliano (il Giornale)

Leggi su Ilnapolista.it

È passato un po’ sotto traccia il post partita di. All’allenatore dell’Atalanta il pareggio per 1-1 con il Torino è rimasto proprio sullo stomaco. E a Dazn si sfoga contro, a suo dire, arbitri e Var. Ilperò lo smaschera e ricorda quell’Atalante-Udinese in cui non venne fischiato un rigore netto ai friulani proprio per un fallo di mano.Leggi anche: Con Zaniolo alla fine si è arreso pure. Non è solo una questione di calcioLa polemica dopo Atalanta-TorinoScrive il:“Queldiplomatico che risponde al cognome die al nome di Gian Piero, si è lamentato, dopo il pareggio contro il Torino, non soltanto per l’equivoco, ormai noto, tra le decisioni del Var e quelle dell’arbitro, nell’occasione a sfavore dell’Atalanta, ma dimenticando il proprio furbastro silenzio nel recente passato, dopo un manifesto episodio (Udinese) a vantaggio suo.