Ilgiornale.it - Il Serpente secondo Ba

Leggi su Ilgiornale.it

Il ristorante cinese in via Sanzio a Milano, punto di riferimento assoluto per questa cucina in città, propone fino al 12 febbraio un menu a pranzo e a cena ispirato al segno dello zodiaco cinese che è “entrato” il 29 gennaio. Le sue caratteristiche danno vita a un menu di altissimo livello che viene proposto a 118 euro: il piatto migliore? I Lamien con ragù pechinese, di grande profondità