Sport.quotidiano.net - Il Sansepolcro si ferma dopo dieci giornate

ATLETICO BMG10 ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Boninsegni, Fapperdue, Canalicchio; Chiaverini, Gatti, Guazzaroni,(48’st Mengoni), Proietti, Paciotti,(40’st Ciucci); Colombi, Carrello,(19’st Cuccioletta),(52’st Martellini). A disp.: Santini, Angeli, Rossi, Rinalducci, Lucaroni. All. Farsi.(4-3-3): Vassallo (33’st Mariangioli); Del Siena, Andreani, Lorenzoni, Merciari,(33’st Quadroni); Bruschi, Gorini,(19’st Brizzi), Gennaioli; Pasquali, (10’st Barculli), Bartoccini, Valori,(19’st Mariotti). A disp.: Petricci, Corsini, Carbonaro, Innocentini. All. Armillei. Arbitro: Apuzzo di Terni (Mariani-Nardoni) Rete: 23’pt Colombi (rig.) Note: espulso al 52’st l’allenatore Farsi per proteste. Ammoniti: 14’pt Gorini, 46’pt Bruschi, (S), 40’pt Paciotti, (AB). Recupero: pt 1’ st 10’.