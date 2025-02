Lanazione.it - Il ritorno del soldato: Giancarlo Cauteruccio omaggia Saverio Strati

Firenze, 3 febbraio 2025 – Debutterà in prima nazionale il venerdì prossimo al Teatro Aurora di Scandicci “Ildel”, l’unica opera teatrale dello scrittore calabro toscano, scomparso a Scandicci nel 2014. Lo spettacolo, che andrà in scena alle 21,15 nell’ambito della rassegna “Aurora di Sera” - promossa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Scandicci - porta la firma di, regista che torna in città per rendere omaggio all’autore. Protagonista di numerosi romanzi e racconti tradotti in diverse lingue,vinse il Premio Campiello nel 1977 con “Il selvaggio di Santa Venere” e trascorse a Scandicci cinquant’anni della propria vita. In questa pièce, scritta insieme al drammaturgo Vincenzo Ziccarelli e messa in scena per la prima volta in forma di studio nel 2009, l’autore affronta il tema della guerra vista da chi attende a casa e ne vive la drammaticità più intima, tra speranza e dolore.