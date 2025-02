Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo per la gatta al Molo sud. Mamy nella statua di Capocasa

Che la colonia felina delsud portasse con sé una certa magia si era capito da tempo. E la conferma è arrivata sabato quando i figli di, la’fondatrice’ della colonia, morta nei giorni scorsi alla veneranda età di 25 anni, si sono avvicinati allache, una discreta folla di persone, stava inaugurando. Per nulla preoccupati da tutta quella gente i felini, solitamente schivi quando ilsi riempie di visitatori, si sono avvicinati con curiosità alla scultura appena installata, annusandola con delicatezza, come se riconoscessero in essa la presenza della loro madre. Un momento toccante che ha reso ancora più emozionante l’inaugurazione alSud, che ha visto numerosi cittadini riunirsi per rendere omaggio alla storicadel porto. L’opera, creata dall’artista Roberto, è stata collocata proprio nel luogo che laaveva eletto come casa.