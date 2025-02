Justcalcio.com - ‘Il rant di Keegan non è stata una sorpresa: indossava il suo cuore sulla manica. Ma puoi solo immaginare quanto a Fergie sia piaciuto. Sapeva di aver fatto davvero il tintinnio di Kevin: l’ex star del Newcastle United rivela la reazione di Squad al discorso “Io Love It” di Keegan “

Leggi su Justcalcio.com

Fa notiziariportato poco fa sul web:difensore delSteve Howey hato come lo spogliatoio ha reagito quando il managerha detto a Sky Sports a Sky Sports che “lo adorerebbe” se il Manchesternon riuscisse a battere Middlesbrough nell’ultimo giorno della stagione della Premier League del 1995/96.Avendoil suo debutto anel 1989, nella stagione 1995/96 Howey si era affermato nella primara, formando una parte importante dellara didue la loro sfida del titolo.Riflettendo su quella drammatica stagione della Premier League, Howeyesattamente ciò che lara delsembrava quando la campagna è arrivata alla testa.I giocatori dinon sono stati sorpresi “dalladinon ha risposto bene ai giochi mentali di Ferguson “Era strano, perché quella era la settimana in cui abbiamo giocato a Leeds, conalcune partite rimaste, e di solito uscivamo il mercoledì sera per qualche drink”, dice Howey Quattrofourtwo.