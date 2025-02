Nerdpool.it - Il primo teaser di The Fantastic Four: First Steps e l’annuncio del trailer!

Leggi su Nerdpool.it

È stato finalmente rilasciato ildi The. L’anno 2025 si preannuncia ricco di uscite per l’MCU, con ben tre film in arrivo. Tuttavia, nessuno è più atteso del nuovo adattamento deii Quattro. Dopo due film divertenti e un reboot mal riuscito, la Marvel dà finalmente alla sua “Family” la possibilità di tornare a casa. Sebbene gli aggiornamenti su Thesiano stati scarsi fino ad oggi, ora qualcosa sta cambiando, mentre la Marvel si prepara a svelare ciò che ha in serbo per questo attesissimo film.IlI Marvel Studios hanno condiviso ilsguardo su The, rivelando che ilcompleto sarà rilasciato domani alle ore 13.Con ilin uscita domani, la Marvel ha scelto di non rivelare troppo nel