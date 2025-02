Sport.quotidiano.net - Il Prato ci mette la testa: missione compiuta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo oltre tre mesi, iltorna a vincere in trasferta. Lo fa in occasione del derby toscano, valevole per la 22ª giornata del girone D di serie D, sul campo del Tuttocuoio, steso dalle reti di Galliani e Barbuti. Con questa affermazione la formazione allenata da mister Marco Mariotti sale a quota 29 punti in classifica, allungando a +6 il vantaggio sulla zona playout. Venendo alla cronaca, prima del fischio d’inizio viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente biancazzurro Andrea Toccafondi. L’avvio è piuttosto equilibrato, anche se lascia presagire che possa essere la formazione di casa quella più viva fra le due. E infatti la prima chance del match è di marca neroverde: attorno al 15’ Russo calcia una punizione dal limite e dopo un batti e ribatti la sfera carambola sui piedi di Bardini, che costringe Fantoni ad un super intervento.