Ilrestodelcarlino.it - Il poeta dimenticato: “La casa di Arzeni nell’abbandono. Resta solo una targa”

Macerata, 3 febbraio 2025 – Il successo avuto nei mesi scorsi dal romanzo di Massimo Tallei, “Il poggio incantato”, pubblicato dallaeditrice marchigiana Affinità Elettive, ha riportato d’attualità la figura e l’opera letteraria delmaceratese Bruno, scomparso settant’anni fa all’età di 49 anni. Il romanzo è ispirato alla vicenda biografica, intellettuale e umana di, per diversi anni docente di letteratura italiana all’Università di Monaco di Baviera, nonché traduttore in italiano di opere dei maggiori scrittori tedeschi (tra cui Thomas Mann, Johann Wolfgang Goethe ed Hermann Hesse) e traduttore in Germania di autori italiani, tra i quali Luigi Pirandello. Il titolo del libro è un preciso riferimento alladove ilè vissuto ed è morto. Unadi campagna, tra Macerata e Villa Potenza, posta su un poggio da cui si scorge un panorama mozzafiato sulla sottostante vallata del Potenza, con sullo sfondo il Monte San Vicino.