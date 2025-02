Quifinanza.it - Il petrolio rialza la testa fra ipotesi domanda e minacce Trump

A dispetto delle previsioni più pessimistiche dell’Agenzia Internazionale dell’Energia e di alcuni player del settore petrolifero, come BP, ladiè destinata a tenere più a lungo di quanto si pensasse. E’ quanto prevede il report di lungo periodo della energetica olandese Vitol, che ogni giorno gestisce circa il 7% del greggio trattato a livello globale.Il picco a fine decennio e le stime al 2040Secondo il report, laglobale diprobabilmente continuerà ad aumentare, per raggiungere un picco di 110 milioni di barili al giorno alla fine di questo decennio ed è probabile che rimanga a questo livello finché non inizierà il declino a partire dalla metà del decennio successivo. Entro il 2040, si prevede che scenderà ai livelli attuali di circa 105 milioni di barili al giorno.