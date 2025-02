Lanazione.it - Il Pd vuole incontrare i vescovi Italia Viva chiede più hospice

Leggi su Lanazione.it

Si accende il dibattito sulla legge sul suicidio assistito, che la Toscana potrebbe approvare, prima in. Fra il 10 e l’11 febbraio dovrebbe arrivare in Consiglio regionale il testo scaturito dalla legge d’iniziativa popolare presentata dall’Associazione Luca Coscioni. Ma ad allargare le spaccature già presenti nel centrodestra come nel centrosinistra, sono arrivate le critiche deie l’intervista al cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana e arcivescovo di Siena, pubblicata ieri da La Nazione., che sembrava sbilanciata verso il sì, sulla scia di una convergenza col Pd cementificata in vista delle regionali, ha posto ieri dei distinguo. E il mancato appoggio dei renziani potrebbe fare la differenza, se sommato alle defezioni dell’ala cattolica del Pd.