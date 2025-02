Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025: Irene in cerca di una nuova Venere

Francesca del Fa (Us Rai)Iluna. Data la partenza di Clara, la capocommessadeciderà infatti di trovare una sostituta. E resterà particolarmente colpita da Rita Marengo, una giovane assunta in prova alla Galleria Milano Moda. Rita porterà però con sé un grosso segreto. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 16 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Ildal 3 al 7Lunedì 3siper ilRosa decide di accettare la proposta di Tancredi di pubblicare un articolo per il suo giornale, ma solo acondizioni. Gli Amato scoprono il motivo per cui Luisa, la madre di Elvira, non vuole tornare a casa: è convinta che Andrea, suo marito, l’abbia tradita con la giovane segretaria assunta da poco nel suo ufficio.