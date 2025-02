Spettacolo.periodicodaily.com - Il Nuovo Singolo di Tommaso Sangiorgi, “Il Canto delle Paure”

Da venerdì 7 febbraio 2025 sarà in rotazione radiofonica “Il”, ildidisponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 gennaio.“Il”, riflessioni e riconciliazioneDal 7 febbraio 2025, ildi, intitolato Il, sarà in rotazione radiofonica. Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 gennaio, esplora un legame fraterno profondo e intimo, dedicato alla sorella Giulia. La canzone affronta temi come il perdono, la speranza e la resilienza, creando un’atmosfera di riflessione e riconciliazione.Una Dedica Intima e Profonda alla Sorella GiuliaIlè una dedica sincera e personale dialla sorella, un tributo che esplora le difficoltà di un rapporto segnato dalla distanza emotiva.