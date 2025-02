Liberoquotidiano.it - "Il no a Mattarella? Perché non lo metto in croce": Panatta, parole pesanti su Sinner

Niente da fare, ogni “no” di Jannikè in grado di far discutere le persone. Jannik lo aveva detto prima delle Olimpiadi di Tokyo, per rimanere ad allenarsi in casa, poi lo aveva fatto con Sanremo (rifiutando l'invito dell'ex Rai Amadeus) e, pochi giorni fa, ha detto “nein” all'invito di presenziare al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio. Un “no” al Capo dello Stato che ha lasciato qualche scoria. Jannik non è andato a Roma per festeggiare il trionfo degli Australian Open assieme al resto della squadra italiana di Coppa Davis e alle ragazze della Billie Jean King Cup. La giustificazione alla sua assenza è dovuta alla necessità di riposo su consiglio dei medici. Una presa di posizione, però, criticata da una parte di appassionati e non. Le immagini di una casa, in Val Pusteria, mentre scia assieme agli amici, concedendo alcuni autografi ai bambini, ha scatenato le polemiche.