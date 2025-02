Ilnapolista.it - Il Napoli non ha cambi ed è stanco, perciò Conte aveva dato tre giorni di vacanza (Repubblica)

Ilnon haed ètredi)Scrive, con Marco Azzi, che nelaffiora un po’ di stanchezza perché giocano sempre gli stessi.Per Di Lorenzo e compagni non è stata una beffa, casomai un campanello d’allarme. La fatica inizia infatti a farsi sentire e i big sono apparsi in calo, soprattutto quando Ranieri ha potuto pescare a piene mani dalla sua più ricca panchina.La capolista ha invece l’unico impegno di difendere il suo primato solitario in classifica e ha sfruttato finora quasi sempre nel migliore dei modi l’indubbio vantaggio di avere le gambe più leggere rispetto a quelle dei suoi avversari. Il rovescio della medaglia è però l’organico cortissimo e lo stress che stanno accumulando Di Lorenzo e compagni: un handicap aggravato dalla perdita di un pezzo pregiato come Kvaratskhelia, non sostituito finora sul mercato: c’è tempo fino a stasera.