Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Stefano Agresti

Hato nondel, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “I pareggi di Inter esono diversi, al 93’, se non si fosse arrivati a due pareggi, il vantaggio degli azzurri sulla squadra di Inzaghi sarebbe stato il doppio. Però le partite dicono che i nerazzurri hanno meritato ampiamente di pareggiare. Al di là delle lamentele di Inzaghi che non hanno trovato conferma nell’AIA, visto che per i vertici arbitrali non c’era rigore su Thuram. L’Inter non ha giocato un buon primo tempo, ma nel secondo ha fatto valere la sua superiorità rispetto al Milan”. Ilvisto ieri sera all’Olimpico!Per quanto riguarda Roma-, invece, gli azzurri hanno rischiato molto meno dei rossoneri, concedendo quella rete nel finale in una gara in cui i partenopei avrebbero potuto mettere in cascina due punti in più”.