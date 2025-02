Terzotemponapoli.com - Il Napoli dopo Roma e il mercato: parla Bucchioni

Ildal campionato.all’ultimo giorno di: ne hato anche il giornalista Enzoa Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport. “Il campionato non ci ha detto nulla di nuovo: l’Inter resta la squadra più forte di tutte e che ha potenzialità infinite. Nel derby è stata sfortunata e ha avuto un rigore clamoroso non fischiato. Ilsta facendo cose straordinarie e un pareggio contro laci può stare, anche perché non è una squadra completa. Ilè perennemente al di sopra il proprio livello e in alcune occasioni deve ancora crescere e chiuderla. McTominay ha avuto un paio di chances grosse per chiuderla e non l’ha fatto. E nel finale la squadra si è abbassata troppo, concedendo il fianco al pareggio”.