Ilrestodelcarlino.it - Il Montecchio spegne il fanalino di coda

BSL SAN LAZZARO 7181 BSL SAN LAZZARO: Dondi 18, Micheli 5, Vanti ne, Piazzi 6, Toselli 3, Mencerini 5, Frigieri, Baldi 18, Govi, Pontieri 2, Trombetti 14. All. Nieddu. CLEVERTECH: Romualdi ne, Sinisi 7, Petrolini, Beltrami ne, Pisi ne, Usai 6, Ramenghi 9, Vaccari ne, Germani 9, Doddi 13, Lavacchielli 19, Rovatti 18. All. Castellani. Arbitri: Saraceni e Aly Belfadel di Bologna. Parziali: 26-14, 39-36, 52-63. La Clevertech(12) tiene aperta la serie positiva centrando il secondo successo consecutivo sul campo delBSL San Lazzaro (4). Non un match sul velluto, quello della squadra di Castellani, che nel primo tempo scivola indietro anche di 14 lunghezze, per poi trovare il bandolo della matassa nella ripresa trascinata da Lavacchielli e Rovatti.