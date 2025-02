Ilfattoquotidiano.it - “Il mio rapporto con Dio? Ho pudore a parlarne, la mia fede è debole e altalenante. Sarei più a mio agio a fare uno spogliarello”: Jovanotti in Vaticano

“Qui si entra in una zona diestremo,più a miouno“.parla così quando, alla conferenza stampa per la presentazione della mostra internazionale ‘En route’ realizzata dalla Biblioteca Apostolica in occasione del Giubileo 2025, viene interrogato sul propriocone il sacro. “Io coltivo una, sono continuamente alla ricerca di segni, di conferme che a volte vengono e altre sfuggono. Anche la ricerca dellaè un viaggio”, fa sapere come riporta Il Messaggero.“Sono impressionato per essere stato chiamato a prendere parte a questa esposizione” ha affermato il cantautore, fresco di pubblicazione del nuovo album “Il corpo umano”. “Ho realizzato per la mostra una installazione pop, e quello che propongo per En Route è un viaggio sonoro che dura due ore e accoglie i visitatori.