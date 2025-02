Linkiesta.it - Il ministero della Verità di Meloni, e la manipolazione dei fatti

La gravità dell’attacco di Giorgiaalle istituzioni di garanzia si può cogliere appieno da alcuni particolari che incredibilmente fingiamo di non vedere. Cominciamo dal famoso “discorso dell’avviso di garanzia”. A parte l’improprietàdefinizione, le discussioni si sono accese intorno al dubbio se la comunicazione inviatale dalla procura di Roma (con tanto di goffi e fantozziani «distinti ossequi» del procuratore, manco fosse un omaggio floreale) fosse o meno un “atto dovuto”. Una questione che potrebbe appassionare qualche azzeccagarbugli ha tenuto banco sulle maggiori testate nazionali come un caso politico. Un seguitissimo blog giuridico (Terzultima fermata) ha pubblicato il contenuto di un’analoga procedura intentata dalla medesima procura all’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte, denunciato da una improbabile associazione di no-vax per una sfilza di reati, a partire dall’attentato alla Costituzione.