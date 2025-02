Ilgiorno.it - Il minibus esce di strada. Feriti sei baby sciatori e l’allenatrice che guidava

PRIMALUNA (Lecco)Svegli all’alba nonostante la domenica, il ritrovo presto, poi tutti sul pulmino. Destinazione: Madesimo, per una giornata di allenamenti. Sulle piste da sci di Madesimo, i sei campioncini del Valsassina sky team e la loro giovane allenatrice, cheil, non ci sono però arrivati, non ieri. Sono stati trastutti ricoverati in ospedale. Mentre percorrevano la Provinciale 62, all’altezza di Cortabbio di Primaluna, la ventiduenne al volante, probabilmente a causa dell’asfalto brinato e scivoloso, ha perso il controllo del furgoncino, che è uscito di, è finito in un piccolo fossato e si è cappottato in mezzo a un boschetto, terminando la corsa sulla fiancata sinistra. A bordo c’erano un bambino di 8 anni, due bambine di 9, un bambino di 10 e due ragazzine di 11 anni.