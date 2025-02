Iltempo.it - Il miglior album e di Beyoncé, Kendrick Lamar da record: i premi

A trionfare sono stati per lo più artisti ripetutamente riconosciuti a livello mondiale, ma le sorprese non sono di certo mancate. Trevor Noah ha condotto una delle notti più importanti del mondo della musica, quella dei Grammy Awards 2025, e lo ha fatto partendo da un omaggio a Los Angeles, devastata dagli incendi che a gennaio hanno ridotto in cenere vaste aree della metropoli e ucciso cittadini.ce l'ha fatta: il suo "Cowboy Carter" si è aggiudicato ilo comedell'anno, categoria per la quale era stata nominata già quattro volte senza però riuscire a vincere. "Sono passati molti, molti anni", ha commentato la cantante, dicendo di voler dedicare ilo "alla signorina Martell", riferendosi a Linda Martell, l'artista che è diventata la prima donna di colore a esibirsi al Grand Ole Opry.