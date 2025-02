Sport.quotidiano.net - Il mercato dei neroverdi. L’obiettivo è il regista Basic. Russo in uscita: vicino al Cesena

SASSUOLOAl netto della vicenda-Palumbo, di cui leggete nella pagina precedente, c’è un altro nome sul quale varrà la pena concentrarsi da qui a mezzanotte, quando chiude il calcio, per i tifosi. Il nome è Toma, il cognome(foto), natali croati (è nato a Zagabria nel 1996) e cartellino di proprietà della Lazio, che già la stagione scorsa lo aveva ‘parcheggiato’ a Salerno – 15 presenze per lui – e quest’anno lo ha messo ai margini del progetto tecnico di Baroni. Zero presenze, per lui, in stagione. Scadenza contratto nel 2026, per il croato, sul quale si era mossa anche la Cremonese, che lo ha chiesto in prestito, mentre il Sassuolo, che lo vuole a titolo definitivo, si è messo un passo avanti rispetto ai grigiorossi, sorpassandoli.adattabile anche a mezzala,può essere il nome nuovo di una mediana che ha perso Caligara e Kumi e aspetta notizie su quel Thorsvedt che ha saltato la partita contro la Salernitana per qualifica ma altre gare – pare – salterà a causa di un problema muscolare la cui entità è tutta da valutare.