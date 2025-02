Thesocialpost.it - Il maltempo si abbatte sull’Italia: cambia tutto, ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

La prima settimana di febbraio inizia con una leggera circolazione depressionaria e aria fredda in quota sul Mediterraneo centrale, che porterà nelle prossime ore condizioni meteorologiche instabili in Italia, con piogge e acquazzoni diffusi, in particolare al Sud. Neisuccessivi, un campo di alta pressione si estenderà tra l’Atlantico e l’Europa centro-occidentale, influenzando anche il Mediterraneo. Ci siun miglioramento del tempo in Italia, anche se potrebbero tornare nebbie e nubi basse.Le temperature rimarranno ancora lievemente superiori alla media, ma il Centro Meteo Italiano prevede unmento nelle condizioni atmosferiche entro il secondo weekend di febbraio, con aria fredda che dovrebbe spostarsi verso l’Europa centrale e poi scendere sul Mediterraneo occidentale.