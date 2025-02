Lanazione.it - Il Magnifico sbarca a Sanremo, premio per la migliore giovane rassegna culturale del 2024

Firenze, 3 febbraio 2025 – Dal cuore di Firenze alla ribalta nazionale: Il, festivalche celebra il talento emergente,per ricevere un prestigioso riconoscimento. Il 15 febbraio, nella cornice di Casa, il direttore artistico Leonardo Margarito riceverà ilcomedeldalle mani del presidente della principale area hospitality del Festival della Canzone Italiana. Un traguardo che conferma la crescita di un evento nato per dare spazio alle nuove generazioni e che, in soli tre anni, ha triplicato il pubblico. Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Confcommercio, Ilha costruito un ponte tra passato e futuro, ispirandosi alla figura di Lorenzo de’ Medici per valorizzare il talento in tutte le sue forme, dalla musica alla danza, dalla letteratura alla comunicazione digitale.