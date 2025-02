Amica.it - Il look di Rania di Giordania in Vaticano: classico, strizza l’occhio alle tendenze di stagione

Raffinata, amante della moda e del lusso, elegante e sempre attenta ai suoi, la reginadiè riconosciuta a livello internazionale per il suo stile impeccabile. Oggi, 3 febbraio 2025, è arrivata in Italia per partecipare al Summit internazionale sui diritti dei bambini, organizzato incon la partecipazione di Papa Francesco. Impegnata in un intervento sulle gravi difficoltà affrontate dai bambini in diverse aree di conflitto, evidenziando in particolare la situazione a Gaza, ha sfoggiato unall’altezza delle aspettative. Rispettoso e glamour, cavalca la tendenza del cappotto bianco 2025. Ogni sua apparizione pubblica è una perfetta sintesi di eleganza e raffinatezza, con scelte sartoriali sempre in equilibrio tra classicità e modernità.