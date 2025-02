Secoloditalia.it - Il Greengate “a sua insaputa”: Timmermans nega i soldi alle lobby e attacca la destra che chiede chiarezza (video)

Non c’era e se c’era dormiva, e comunque è colpa della, che è “rea” direed evidentemente ce l’ha con la società civile. L’ex commissario europeo al Green Deal, che insieme ricopriva anche la carica di vicepresidente esecutivo della Commissione, il socialista Franzcerca di smarcarsi dallo scandaloin un modo così goffo da trasmettere la netta sensazione che davvero non sappia come difendersi. «Non ho visto nessuna prova di tutto quello che è stato detto, poi sono delle decisioni di cui non sapevo e in cui non ero coinvolto. Ma dobbiamo essere chiari: questo è un attacco alla società civile che non piace alla», ha detto a margine di una riunione del Gruppo dei socialisti europei a Bruxelles.e la tesi del“a sua”La risposta disul caso– ovvero l’emersione di finanziamentiambientali per sostenere le politiche green iper ideologizzate di cui lui stesso era artefice – fa acqua da tutte le parti: intanto dà il caso che a far emergere lo scandalo sia stata un’inchiesta non della, ma del quotidiano olandese De Telegraaf, che ha riferito di aver visionato i contratti; poi c’è il fatto che la stessa Commissione, nella figura dell’attuale Commissario al Bilancio, Piotr Serafin, ha ammesso che «sfortunatamente» pratiche di accordi con le Ong perché esercitassero pressioni sull’opinione pubblica e sugli stessi eurodeputati «si sono verificate in passato e devono essere sradicate»; infine c’è l’ipotesi davvero poco credibile chenel suo ruolo non ne abbia mai saputo nulla.