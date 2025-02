Il governo Meloni e la richiesta all’Aja di non far sapere che Almasri era stato arrestato

Leggi su Open.online

Il particolare è in un comunicato stampa che la Corte penale internazionale dell’Aja ha diffuso ormai dieci giorni fa, ma finora pochi sembrano averlo notato. E però alla luce di quello che si è poi saputo circa la liberazione e il rimpatrio del generale e presunto torturatore libico Osama– costati un’inchiesta a, Mantovano, Nordio e Piantedosi – è divenuto sempre più centrale. E’ stata l’Italia a chiedere alla Corte dell’Aja di non diffondere la notizia cheeraarrea Torino. Il testo del 22 gennaio è molto chiaro: «Adelle autorità italiane e agendo in loro totale rispetto, la Corte ha deliberatamente evitato di commentare pubblicamente l’arresto del sospettato», qui il riferimento è alla giornata del 19 gennaio, quando l’arresto del libico a Torino è appena avvenuto.