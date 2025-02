Lanazione.it - Il Galli non si ferma più

Arezzo, 03 febbraio 2025 – Polisportivadomina l’ultimo quarto e supera anche Salerno, conndosi in vetta al campionato. Protagoniste Elisa Faustini e la solita Carolina Cruz, protagoniste di due doppie doppie da 21 punti e 10 rimbalzi la prima e 18 punti e 10 rimbalzi la seconda. Chiude in doppia cifra anche Amatori con 12 punti sul tabellino finale. Per la formazione di coach Garcia è il quinto successo in fila. Prima frazione molto equilibrata, dove nessuna delle due compagini riesce a prevalere. Avvio di quarto con Degiovanni e Faustini a timbrare il 7-2. Salerno impatta con Oliveira, ma Rossini prima (13-9) e Faustini poi (17-14) tengono al comando la squadra di casa. Due canestri di Orchi ribaltano il punteggio e a sorpresa Salerno chiude avanti 19-20. Nel secondo periodo sono Rinaldi e Cruz a suonare la carica, firmando il 25-20.