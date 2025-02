Quotidiano.net - Il futuro dell’opposizione. Marciare divisi? Coro di no: "Ma l’Ulivo non tornerà"

ROMAMai stati tanti Pd nel Pd come in questo 2025. Agli albori dei terzo anno di opposizione al governo di Giorgia Meloni e di segreteria di Elly Schlein, il partito del Nazareno non potrebbe risultare più disarticolato e indeterminato riguardo alla prospettiva politico-elettorale propria e della coalizione di centrosinistra di cui è (sempre più) largamente prevalente. Al netto della generosa vocazione "testardamente unitaria" della nuova segretaria, il Pd si trova infatti alle prese con divergenze, titubanze, incertezze sia interne che esterne senza precedenti. Dai modi e la sostanze delle alleanze, alle tematiche sociali poste dai prossimi 4 referendum sul lavoro e il Jobs act – su cui il partito è affatto diviso al proprio interno –, le differenze in quel del Nazareno non potrebbero essere più eclatanti.