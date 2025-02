Linkiesta.it - Il food porn prima del food porn, ovvero i filmini famigliari amatoriali

Oggi lo chiamiamo, live blog, condivisione coatta di contenuti a tema enogastronomico sui social – la scrivente si costituisce tra i colpevoli. Una volta il termine era diverso: curiosità, forse, entusiasmo per il mezzo tecnico che permetteva di effettuare le riprese; volontà di costruire ricordi e marcare il proprio passaggio nella storia collettiva.Quale che sia la definizione corretta, il risultato non cambia: foto e video a tema godereccio. Perché i momenti conviviali, che siano nuovi o antichi, ci hanno sempre attirato. Non è una questione di algoritmo, né di costumi sociali dei tempi che incontrano il brain rot: di cibo, letteralmente, non si è mai sazi, scopofilia che attiva il senso della vista per umettare quello del gusto. Ma anche, una sorta di spirito di controllo: che cosa mangeranno gli altri? Come posso fare per mangiare sempre meglio?Si crea così un cortocircuito: ciò che sarebbe dovuto rimanere privato, il rapporto di un individuo o di un gruppo con il proprio nutrimento, diventa pubblico; il particolare si fa collettivo; e la comunità stessa si stringe di più attorno all’atto del mangiare osservato per interposta rappresentazione.