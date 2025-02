Lortica.it - Il filo invisibile tra le anime

Ci sono incontri che non sono semplici incontri. Persone che arrivano e in un attimo senti che c’erano già, che da qualche parte, in qualche tempo, erano già parte di te. Non c’è bisogno di spiegazioni, di parole, di conferme. Lo senti e basta. È un riconoscersi senza aver bisogno di ricordare.A volte accade in un istante, come un colpo di luce che squarcia il buio. Ti basta guardarle negli occhi e sai che non è la prima volta che vi trovate faccia a faccia, anche se la logica dice il contrario. E poi ci sono quelle altre persone. Quelle che, senza motivo apparente, senti lontane, sbagliate, inconciliabili con te. Magari ti sorridono, magari sono gentili, eppure dentro di te qualcosa si chiude, si ritrae. È come se un avvertimento silenzioso risuonasse dentro di te: attenzione, quest’anima non è sulla tua stessa strada.