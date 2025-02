Iodonna.it - «Il film è una storia personale, di famiglia. Sono gratissimo per questo premio»

Adrien Brody è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di domenica 2 febbraio. L’attore,Oscar per ilIl Pianista, ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista in undrammatico per The Brutalist,che uscirà il 6 febbraio e con il quale è candidato agli Oscar. Golden Globes 2025, srotolato il tappeto rosso: al via la stagione dei premi X Leggi anche › Golden Globes 2025, i vincitori: trionfano “The Brutalist”, “Emilia Pérez” e “Sh?gun” Adrien Brody, la gioia dei genitori per il Golden GlobeProprio della pellicola in arrivo, la star del cinema ha parlato con Fabio Fazio.