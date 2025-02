Liberoquotidiano.it - "Il figlio di Trump spara alle anatre in un'area protetta a Venezia, il governo spieghi": la sinistra impazzisce | Video

Ora lasi scatena anche contro ildi Donald. Unpubblicato su un sito Usa infatti ha acceso i riflettori su un episodio ache coinvolge ildel presidente degli Stati Uniti. Durante una vacanza trascorsa alo scorso dicembre, DonaldJunior, in compagnia della sua nuova compagna e di alcuni amici, avrebbe partecipato a una battuta di caccia in laguna, registrata in un'che risulta essere tutelata. Le riprese, che mostrano momenti di caccia in una località identificata come VPirimpie' a Campagna Lupia, hanno immediatamente suscitato la reazione dellapolitica. Il caso ha fatto tanto scalpore da arrivare al Consiglio regionale veneto, dove l'immancabile Pd ha presentato un'interrogazione, e in Parlamento, con la richiesta di intervento rivolta al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, da parte di una deputata di Avs.