Quotidiano.net - “Il figlio di Trump a caccia di anatre nella laguna di Venezia”. La denuncia di Europa Verde

, 3 febbraio 2025 – Ildi Donalddidi. Laarriva da Andrea Zanoni, consigliere diin Regione Veneto. Zanoni dice di avere visionato un video di Field Ethos, con scene diverosimilmente girate recentemente in Valle Pierimpiè a Campagna Lupia", in provincia di. Un’area tutelata come della Zona Speciale di Conservazione, denominata 'medio-inferiore di'. Nelle immagini si riconoscerebbe anche DonaldJunior intento a descrivere leabbattute tra le quali si scorde in primo piano una Casarca anatra molto rara in tuttadal colore quasi per intero arancio-ruggine. Specie protetta da un direttiva Ue e dalla legge italiana, sottolinea Zanone. Il consigliere fa anche notare che "se fosse verificato che colui che appare nel video, segnalato da tanto di didascalia, fosse effettivamenteJr” ci sarebbe un’ulteriore aggravante.