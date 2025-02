Quotidiano.net - “Il figlio di Trump a caccia di anatre nella laguna di Venezia”. Il video arriva in Parlamento

, 3 febbraio 2025 – Ildi Donalddidi. La denunciada Andrea Zanoni, consigliere di Europa Verde in Regione Veneto. In un’interrogazione Zanoni dice di avere visionato undi Field Ethos, “verosimilmente girato recentemente in Valle Pierimpiè a Campagna Lupia", in provincia di. Un’area tutelata come Zona Speciale di Conservazione, denominata 'medio-inferiore di'. Nelle immagini si riconoscerebbe anche DonaldJunior intento a descrivere leabbattute tra le quali si scorge in primo piano una Casarca, anatra molto rara in tutta Europa dal colore quasi per intero arancio-ruggine, specie protetta da un direttiva Ue e dalla legge italiana, sottolinea Zanone. Il consigliere fa anche notare che "se fosse verificato che colui che appare nel, segnalato da tanto di didascalia, fosse effettivamenteJr” ci sarebbe un’ulteriore aggravante.