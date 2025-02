Tvzap.it - Il figlio di Fabrizio Corona in ospedale: cosa è successo

Personaggi tv. Il figlio di Fabrizio Corona in ospedale: cosa è successo – A poche settimane dalla nascita del figlio Fabrizio Corona ha postato una foto con il bambino in ospedale. Lo scatto ha messo subito in allarme i fan dell'ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri sono diventati genitori lo scorso 21 dicembre. Il figlio di Fabrizio Corona in ospedale Fabrizio Corona è diventato papà per la seconda volta a 50 anni, 22 anni dopo la nascita del primo figlio Carlos Maria avuto dalla ex moglie Nina Moric. Il 21 dicembre scorso la compagna Sara Barbieri ha dato alla luce il piccolo Thiago, le cui immagini sono state pubblicate sui social a poche ore dal parto.