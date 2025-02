Metropolitanmagazine.it - Il dramma di Loredana Errore: “Quel brutto incidente mi ha stravolto la vita, ma ora ricomincio”

Il grande successo per la cantantearriva tra il 2009-2010 quando partecipa alla nona edizione del popolare talent show televisivo vinto peraltro da Emma Marrone. Un secondo posto che lancianel mondo della musica con un EP di grande successo seguito da diversi album e collaborazioni con grandi star della musica italiana come Biagio Antonacci eBertè. Poivive un momento molto delicato della suaa causa di un terribilestradale in cui ha rischiato di perdere la. “Nel 2013, il 4 di settembre, dovevo fare un concerto in provincia di Agrigento ma tornando a casa c’era una pioggia battente” – racconta la cantante che nel dare un colpo di sterzo si ritrova improvvisamente ribaltata. “Ho visto il mondo al contrario” – ha detto la cantante che si è subito resa conto di aver perso la mobilità delle gambe.