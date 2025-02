Ilrestodelcarlino.it - Il doppio inseguimento, dal pusher all’auto in fuga: notte folle a Civitanova

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marche, 3 febbraio 2025 – Prima l’dei carabinieri a uno spacciatore in corso Umberto, poi quello della polizia a un’auto che non si era fermata all’alt ed è stata bloccata in piazza XX Settembre dopo diversi chilometri di. È stata unamovimentata, quella tra sabato e domenica a. Il primo episodio ha avuto per protagonista un trentenne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con la droga. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, guidata dal capitano Angelo Chiantese, nel corso di una operazione di controllo volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un tunisino senza fissa dimora, che con fare sospetto si aggirava nei pressi di un bar in corso Umberto I, in pieno centro. Alla vista dei carabinieri, il tunisino si è disfatto di un involucro in cellophane ed è fuggito a piedi velocemente per le vie del borgo marinato, facendo perdere le proprie tracce.